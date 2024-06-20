خبير دولي: المعاهدة الروسية الكورية ستشكل عائقًا أمام السياسة العدوانية الأمريكية

قال وزير الدولة اللبناني السابق وخبيرالقانون الدولي عدنان السيد حسين، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ ونتائج محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستساعد في إحباط محاولات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لزعزعة استقرار الوضع على الساحة الدولية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أضاف عدنان أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تنص على المساعدة المتبادلة وسط التهديدات العسكرية، ستكون عائقا أمام السياسة العدوانية للولايات المتحدة".

وقال:"التعاون الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية سيساعد في تعزيز السلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ولفت خبير القانون الدولي إن توسيع التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ هو "رد فعل منطقي على تدخل الناتو وقراره تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة".

وشدد على أن "الوثائق التي تم التوقيع عليها في بيونغ يانغ يجب أن ينظر إليها على أنها مساهمة جدية في تطوير عمليات التكامل الموجهة نحو تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وأضاف أن "روسيا فتحت آفاقا جديدة أمام الدول النامية، بما فيها كوريا الشمالية، التي تخطط معها لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المهمة".

وأشار إلى أن العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة بين روسيا وكوريا الشمالية "تشجع الدول الأخرى على التقرب من روسيا، التي تعمل كمدافع عن مصالحها وتساعد في مواجهة السياسة الاستعمارية الجديدة للغرب".

وقام بوتين بزيارة إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو، بدعوة من كيم الذي دعاه لزيارة كوريا الشمالية عندما كان في زيارة لروسيا في سبتمبر 2023.

وأسفرت محادثات بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن معاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واتفاق على التعاون في مجالات الطب والتعليم الطبي والعلوم، بجانب اتفاقية بشأن بناء جسر للسيارات عبر نهر تومانايا على الحدود بين البلدين.