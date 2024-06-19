الهجرة: أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإعادة الحجاج المصريين المفقودين (فيديو)

أكد السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، أن وزارة الهجرة قامت بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة.

وأضاف مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بمتابعة البعثة المصرية للحجاج، وتلبية طلباتهم".

وزارة الهجرة تتلقى الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة

وتابع "تتلقى وزارة الهجرة الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة، ونتابع بعض الحالات التي توفيت في السعودية من الحجاج المصريين".

وشدد على أن "كافة أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية".

وأشار إلى أن ضرورة يتواصل الحجاج المصريون مع القنصلية في جدة على أرقام الطوارئ في حالة تغيب أي فرد من الحجاج.

وتابع "تم العثور على الكثير من الحجاج المفقودين في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه بناء على توجيهات من سامح شكرى وزير الخارجية للقطاع القنصلى بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى المملكة العربية السعودية، فإن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.

قامت السفارة المصرية فى الرياض بإيفاد بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للإطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم فى إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن. كما تقوم البعثة القنصلية بالتنسيق الدائم والمستمر فى هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمى، أن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارىء تعمل على مدار ال٢٤ ساعة، لإستقبال إتصالات السادة المواطنين ممن إنقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالى لإستقبال إتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢