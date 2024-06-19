الثانوية العامة 2024| روشتة التفوق في امتحان اللغة العربية

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التفوق في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

ونوه الخبير التربوي بأن امتحان اللغة العربية مخصص له اكبر درجة في كل المواد الثانوية العامة 2024 بقيمة 80 درجة؛ أو ما يعادل نحو 20% من المجموع الكلي للدرجات.

ولفت الخبير التربوي إلى أن هذا الأمر الذى يفرض على طلاب الثانوية العامة 2024 توجيه اهتمام خاص لتلك المادة لتاثيرها الكبير على مستقبله من خلال مراعاة ما يلي في الامتحان.

نصائح للتعامل مع امتحان اللغة العربية