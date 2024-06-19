الثانوية العامة 2024| روشتة التفوق في امتحان اللغة العربية
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التفوق في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.
ونوه الخبير التربوي بأن امتحان اللغة العربية مخصص له اكبر درجة في كل المواد الثانوية العامة 2024 بقيمة 80 درجة؛ أو ما يعادل نحو 20% من المجموع الكلي للدرجات.
ولفت الخبير التربوي إلى أن هذا الأمر الذى يفرض على طلاب الثانوية العامة 2024 توجيه اهتمام خاص لتلك المادة لتاثيرها الكبير على مستقبله من خلال مراعاة ما يلي في الامتحان.
نصائح للتعامل مع امتحان اللغة العربية
- تركيز الطالب الشديد في حل كل سؤال في امتحان اللغة العربية وعدم إضاعة أى درجات قدر الإمكان.
- تركيز الطالب اهتماما أكبر على الأسئلة ذات الدرجات الأكبر في امتحان اللغة العربية وحلها بشكل صحيح حيث يوجد 32 سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجة واحدة، و19 سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجتين (وبالتالي فإن الدرجات المخصصة لها 38 درجة )، 4 أسئلة مقالية مخصص لثلاثة أسئلة منها درجتين، ولسؤال واحد فقط منها 4 درجات وهو الأعلى في الدرجات.
- أن يضع الطالب في اعتباره ان الدرجات المخصصة لثلاثة أسئلة مقالية في امتحان اللغة العربية هى درجتين فقط وهو ما يساوى درجات 19 سؤالا موضوعيا وهو أمر يدعو إلى طمأنينة الطالب .
- بذل الطالب جهدا أكبر في مراجعة إجابة فروع اللغة العربية المخصص لها درجات أكبر في الامتحان.
- استعانة الطالب بكتيبات المفاهيم في اللغة العربية فقط في المساعدة على تذكر المفاهيم المصطلحات التى لا يتذكرها أو لديه شكوك حولها.
- وعي الطالب بأن بدائل الإجابة لكل سؤال قد تكون متشابهة في ظاهرها مع ذلك تكون مختلفة، فلا ينخدع ويتسرع في اختيار أى إجابة بدون تأمل أو تفكير.
- وعي الطالب بأن المطلوب منه اختيار أدق إجابة ولا يتوقع أن تأتي البدائل كلها خاطئة بشكل واضح وبديل واحد فقط هو الصحيح.
- البدء بحل الأسئلة السهلة في امتحان اللغة العربية.
- على الطالب النظر إلى الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية بشكل سريع في البداية لأنها لن تستغرق منه وقتا طويلا في قرائتها، لتحديد ما السهل أو الصعب منها أو البدء بها أو بالأسئلة الموضوعية.
- يمكن للطالب البدء بالإجابة على سؤال سؤال في الاسئلة الموضوعية في امتحان اللغة العربية، أو البدء بالأسئلة المقالية لو وجد أنها الأسهل.
- أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال بدون إفراط أو تفريط؛ وخاصة أن درجاتها تساوى درجات 19 سؤالا موضوعيا فلا يستغرق فيها وقتا يؤثر على إجاباته على بقية الأسئلة.
- أن يرجئ الطالب الأسئلة الصعبة (سواء الموضوعية او المقالية) في امتحان اللغة العربية إلى نهاية الامتحان ولا يتوقف كثيرا أمام السؤال الصعب ما دامت هناك أسئلة أخرى لم يصل اليها.
- عدم ترك أي سؤال دون إجابة في امتحان اللغة العربية حتى لو اضطر الطالب إلى تخمين الإجابة الصحيحة لأى سؤال.
- المراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليم امتحان اللغة العربية.