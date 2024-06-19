رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يتفقد محطة بحوث سخا

تفقد الدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بزيارة للموقع البحثي بمحطه بحوث سخا للوقوف علي ما تم انجازة للبرنامج الوطني لانتاج التقاوى.



وقام بالمرور علي برنامج البطيخ و الباذنجان و الكوسة كما اشاد بالهجن المبشرة بالبرامج المنفذة الناتجه من عمل جاد وشاق ومتابعة مستمرةويذكر أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر

طبقا للتعاون مع القطاع الخاص فإن البرنامج قد وقع بروتوكول لإنتاج تقاوى هجين بطيخ البرنس مع شركات ايجاد سيد والشركة الدولية للحاصلات الزراعية

وذلك لزيادة نسبة التغطية لمساحات الخضر المنزعة بتقاوى محلية

وبعتبر هدا التعاون بداية مبشرة لتعاون القطاع الخاص مع المعهد للإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص تحت الإشراف الفنى الكامل للبرنامج لإنتاج تقاوى خضر محلية بسعر مناسب وجودة عالية مما يؤدى الى خفض تكاليف الإنتاج و يعود بالنفع للمنتج والمستهلك