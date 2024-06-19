الأربعاء 19 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذة علم الاجتماع: التربية مش فلوس بس (شاهد)

الأطفال
الأطفال

شددت الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع، على أهمية صلة الرحم والتواصل بين الأقارب، مؤكدة أن الأسرة والعائلة هما السند الحقيقي للإنسان في الحياة، مردفة: "المواقف هتثبت ليك إن العائلة هي من تقف جانبك دائما يجب التواصل معهم لأنهم يريدون لك الخير".

txt

محافظ المنوفية يتفقد مؤسسة تربية البنات بكفر المصيلحة ويقدم العيدية لأبنائه| صور

txt

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

ووجهت صفوت خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، رسالة للأبناء قائلة: "ماما وبابا بيحبوك جدا، وبيبذبوا مجهود كبير جدا علشانك لازم تحاول تتقبل وجهة نظرهم وتعمل بنصائحهم".

مقدرة جدا دور الأب من الناحية المادية والمسئولية الكبيرة

وتابعت: "أنا مقدرة جدا دور الأب من الناحية المادية والمسئولية الكبيرة اللي على عاتقك، التربية مش فلوس بس، صاحب ابنك وأمشي معه ساعة حتى في الأسبوع، خليك على تواصل دائم معه على مواقع التواصل الاجتماعي حاول تصاحبه".

دوركم مش سلطة بيتم فرضها على الأبناء

وأكملت: رسالتي للأمهات، دوركم مش سلطة بيتم فرضها على الأبناء، ربنا خلقكم علشان الحب والحنان بلاش تكشري وتبرقي بعيونك، أنتن حد جميل وكل تعبيراتك هتوصل بس لازم توصل بالحب". 

الجريدة الورقية