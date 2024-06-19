أستاذة علم الاجتماع: التربية مش فلوس بس (شاهد)

شددت الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع، على أهمية صلة الرحم والتواصل بين الأقارب، مؤكدة أن الأسرة والعائلة هما السند الحقيقي للإنسان في الحياة، مردفة: "المواقف هتثبت ليك إن العائلة هي من تقف جانبك دائما يجب التواصل معهم لأنهم يريدون لك الخير".

ووجهت صفوت خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، رسالة للأبناء قائلة: "ماما وبابا بيحبوك جدا، وبيبذبوا مجهود كبير جدا علشانك لازم تحاول تتقبل وجهة نظرهم وتعمل بنصائحهم".

مقدرة جدا دور الأب من الناحية المادية والمسئولية الكبيرة

وتابعت: "أنا مقدرة جدا دور الأب من الناحية المادية والمسئولية الكبيرة اللي على عاتقك، التربية مش فلوس بس، صاحب ابنك وأمشي معه ساعة حتى في الأسبوع، خليك على تواصل دائم معه على مواقع التواصل الاجتماعي حاول تصاحبه".

دوركم مش سلطة بيتم فرضها على الأبناء

وأكملت: رسالتي للأمهات، دوركم مش سلطة بيتم فرضها على الأبناء، ربنا خلقكم علشان الحب والحنان بلاش تكشري وتبرقي بعيونك، أنتن حد جميل وكل تعبيراتك هتوصل بس لازم توصل بالحب".