حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ونفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما زعمته مجموعات الغش عن تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتداول حول تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وشدد متحدث وزارة التربية والتعليم على أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.

مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية

وادّعت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأعلنت مجموعات "شاومينج" عن عرض وهمي لفترة محدودة بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 نظير 1200 جنيه فقط بدلًا من 4 آلاف جنيه.

ونوهت مجموعات "شاومينج" بأن العرض يستمر لفترة محدودة تبلغ يومًا واحدًا على أن يعود سعر امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 لأربعة آلاف جنيه غدا الأربعاء.

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

