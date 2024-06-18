عرض وهمي جديد من شاومينج لطلاب الثانوية العامة 2024

ادّعت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأعلنت مجموعات "شاومينج" عن عرض وهمي لفترة محدودة بتسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 نظير 1200 جنيه فقط بدلًا من 4 آلاف جنيه.

ونوهت مجموعات "شاومينج" بأن العرض يستمر لفترة محدودة تبلغ يومًا واحدًا على أن يعود سعر امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 لأربعة آلاف جنيه غدا الأربعاء.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

رصد مجموعات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 إلى عدم الالتفات لتلك المزاعم التي تثير البلبلة لديهم في ليلة الامتحان.

حسم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدعاءات صفحات الغش الإلكتروني بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتداول حول تسريب أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.