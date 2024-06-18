الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر كمال يخضع لـ فحص طبي غدًا

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال عبد الواحد سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق المقرر له غدًا الأربعاء بملعب التتش.

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كولر: الأهلي حقق المطلوب وتفوقنا على دفاعات الاتحاد

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أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والاتحاد

وأوضح أن اللاعب شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يهزم الاتحاد بهدف نظيف

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون مقابل حمل توقيع النجم محمود عبد المنعم كهربا ليواصل الأحمر تقدمه في جدول ترتيب الدوري.

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