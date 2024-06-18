عمر كمال يخضع لـ فحص طبي غدًا

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمر كمال عبد الواحد سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق المقرر له غدًا الأربعاء بملعب التتش.

وأوضح أن اللاعب شعر بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، على هامش مشاركته في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يهزم الاتحاد بهدف نظيف

وتغلب الأهلي على الاتحاد بهدف دون مقابل حمل توقيع النجم محمود عبد المنعم كهربا ليواصل الأحمر تقدمه في جدول ترتيب الدوري.