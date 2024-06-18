أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والاتحاد

حصل أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقب رجل المباراة، في لقاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري، الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

قدم أكرم أداءً مميزًا في وسط الملعب، ومنع العديد من الهجمات للمنافس، كما نجح في تمرير العديد من المحاولات الهجومية التي منحت التفوق للأهلي.

ونجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه بهدف دون رد، سجله محمود كهربا في الدقيقة 68، ليرتفع رصيد الفريق إلى 39 نقطة.