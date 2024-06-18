فى ثالث ايام عيد الأضحى ... ازدحام على حمامات السباحة والملاهي بالمنيا

اكتظت مراكز شباب المنيا بالزائرين ، مساء اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك ، الثلاثاء ١٨ يونيه بجميع مراكز الشباب ، خاصة على حمامات السباحة لكسر حرارة الطقس في الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال تلك الأيام ، وكذلك الملاهي والتي اجتذبت الأطفال والشباب والفتيات .

وذلك فى إطار إنطلاق مبادرة« العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين، لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة ، الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

بدءالمترددين من جميع افراد الأسرة ، فى التوجه لمراكز الشباب بالقرى والمدن والنجوع ، مساء اليوم وقرب غروب الشمس ، وفتحت مراكز الشباب ابوابها للجمهور ، وفتحت حدائق الطفل والملاهي ، وحمامات السباحة ، والملاعب والصالات بالمجان ، والتي شهدت اقبالا كثيفا من المترددين ، ويستمر ذلك يوميا من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل، وقد شهدت مراكز شباب ، المنيا ، وملوى ، وديرمواس ، وسمالوط ، وبنى مزار ، ومغاغه ، ومطاى ، والعدوة ،ـ وابوقرقاص، اقبالا كثيفا مساء اليوم بالمراكز ومستمرة خلال اليوم.

تابع الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، مراكز الشباب للتعرف على اعداد المترددين، للإطمئنان علي سلامة المترددين وتنفيذ كافة التعليمات ، والإجراءات للظهور بالشكل اللائق ، كما وجه بضرورة نقل الحدث أول بأول ، بالتعاون مع المنسقين الاعلامين للمشاركة في فعاليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

وقد وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية ، داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهوري ة، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان ، وتنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية ، خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية ، وتوزيع هدايا على الأطفال ، فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب .

يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء ، للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية ، وتنس طاولة ، وبلياردو ، وكرة قدم ، وألعاب إلكترونية، وتتابع وحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامي الإحتفالات بشكل مباشر ، ومتابعة مباشرة من وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، والدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الإعلامي.