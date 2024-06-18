درّب نفسك| نموذج امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاسترشادي في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية بالإجابات للعام الدراسي السابق 2023.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية هو نفسه المقرر للعام الدراسي الماضي 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023.

نموذج امتحان اللغة العربية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 على موقعها الرسمي.

ويمكنك الاطلاع على نموذج امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 والتدريب عليه (من هنا).

كما يمكنك الاطلاع على إجابات نموذج امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 (من هنا).

مواصفات امتحان اللغة العربية 2024

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء بعدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بنطام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" وباستخدام نماذج إجابة البابل شيت.



