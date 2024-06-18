"إكسترا نيوز" تتابع الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري

رصد محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، آخر مستجدات الأوضاع من أمام معبر رفح ومحاولات إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مشددًا على أنه تم الدفع اليوم بـ 8 شاحنات وقود منهم 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار تجاه منفذ كرم أبو سالم على السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال فيديو على الهواء على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الشاحنات المحملة للغاز تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لتفريغ هذه الشاحنات بقطاع غزة، منوهًا بأنه بالنسبة لشاحنات السولار غادرت بعد أن أرجأت قوات الاحتلال دخولها إلى الغد.

وشدد على أن ذلك يأتي استمرارا لتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وكانت دعت حركة حماس إلى تحرك دولي فاعل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع متعمدة.

إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح عمل إجرامي

وقالت حركة حماس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية إن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت

وأضافت حركة حماس، أن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.