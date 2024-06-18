حزب الله اللبناني: استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر

أعلن حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا في موقع "حدب يارين" بمسيّرة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد ذكرت في وقت سابق اليوم"الثلاثاء"،أن الجيش الاسرائيلي قصف "وادي بلدة شبعا" قضاء "حاصبيا"،مما أدى إلى اندلاع نيران فيما تعمل فرق الدفاع المدني اللبناني على اخمادها، كما استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة "راشيا الفخار".

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37372 شهيدا و85452 مصابا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37372 شهيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر .

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة وفا بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء وعددا من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن هناك 12 ألف حالة معظمهم من الأطفال بحالة حرجة وبحاجة ماسة للخروج خارج قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء أن فشل المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن هو أحد المسببات الرئيسية في تفاقم الحالة بقطاع غزة .

وشدد على أنه لابد من انصياع الاحتلال الإسرائيلي - الذي صعد من عدوانه وفرض حالة المجاعة - لقرارات محكمة العدل الدولية.

وحول إعلان جيش الاحتلال تعليق العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة بمدينة رفح خلال ساعات النهار، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن عن هدنة في رفح، مدللا على ذلك بمواصلة القصف في رفح وقتل المدنيين في تلك المنطقة وباقي المناطق، كما لم يتم زيادة عدد الشاحنات عما كانت عليه خلال الأيام الماضية؛ بل تزداد الأمور سوءا.

وبخصوص تدمير قوات الاحتلال للصالات الداخلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال: إن هذا المعبر يمثل شريان الحياة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن تدمير الصالات إشارة خطيرة لتعميق الأزمة الإنسانية وإدامة آثارها لفترة طويلة، وجعل القطاع مكانا غير قابل للعيش عشرات السنوات، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان يدمر كل مقومات الحياة في القطاع.