مركز شباب مطاي يستقبل المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

في ظل أجواء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، أبدت وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء باليوم الثالث على التوالي لعيد الأضحى المبارك ، حيث استقبل مركز شباب مطاي البلد التابع لإدارة الشباب والرياضة بمطاي المواطنين بالألعاب والهدايا للأطفال ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للإحتفال، و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الاحتفالات، لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة على وجوه الأطفال، و قضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب ، و بدخول المبادرة العام الثالث، والموسم الخامس علي التوالي فتحت مراكز الشباب ابوابها لإستقبال الأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، و من هذا المنظور فتح مركز شباب مطاي البلد في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك أبوابه أمام أعضاء المركز و رواده للإحتفال بعيد الأضحى المبارك .

بدأت مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة من خلال قيام الأطفال ، بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز، هذا فضلا عن قيام بعض الأطفال بالقاء و أداء تكبيرات العيد، و ارتياد حدائق الأطفال بالمركز، واللعب بكرة القدم، البالونات، الكراسي الموسيقية، غناء بعض الأنشودات الدينية، بعض العروض الفنية .

و تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي قد ظهرت على وجوه الأطفال، و تم التنفيذ بمشاركة عدد كبير من الطلائع والأطفال، و تم توزيع الهدايا والبالونات عليهم، بحضور الدكتور حسين محمود مدير مركز الشباب والعاملين بالمركز، وبوجود المنسق الإعلامي لإدارة شباب مطاي، جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، متابعة و إشراف مدير إدارة الشباب والرياضة بمطاي ، ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ، ومدير المركز الاعلامى