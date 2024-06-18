الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مركز شباب مطاي يستقبل المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

مركز شباب مطاي
مركز شباب مطاي

في ظل أجواء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك ، أبدت وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء باليوم الثالث على التوالي لعيد  الأضحى المبارك ، حيث استقبل مركز شباب مطاي البلد التابع لإدارة الشباب والرياضة بمطاي  المواطنين بالألعاب والهدايا للأطفال ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وذلك بتحديد العديد من مراكز الشباب للإحتفال، و توزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الاحتفالات، لاضفاء أجواء من الفرحة و السعادة على وجوه الأطفال، و قضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب ، و بدخول المبادرة العام الثالث، والموسم  الخامس علي التوالي  فتحت مراكز الشباب ابوابها لإستقبال الأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، و من هذا المنظور فتح مركز شباب مطاي البلد في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك  أبوابه أمام أعضاء المركز و رواده للإحتفال بعيد الأضحى المبارك .

 بدأت  مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة  من خلال قيام الأطفال ، بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة بالمركز، هذا فضلا عن قيام بعض الأطفال بالقاء و أداء  تكبيرات العيد، و ارتياد حدائق الأطفال بالمركز، واللعب بكرة القدم، البالونات، الكراسي الموسيقية، غناء بعض الأنشودات الدينية، بعض العروض الفنية . 

و تم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة و السعادة ، و التي قد ظهرت على وجوه الأطفال، و تم التنفيذ بمشاركة عدد كبير من الطلائع والأطفال، و تم توزيع الهدايا والبالونات  عليهم، بحضور الدكتور حسين محمود مدير مركز الشباب والعاملين بالمركز، وبوجود المنسق الإعلامي لإدارة شباب مطاي، جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة،  متابعة و إشراف مدير إدارة الشباب والرياضة بمطاي ، ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ، ومدير المركز الاعلامى

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