الأهلي يواجه الاتحاد السكندري بحثًا عن مواصلة الانتصارات

يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمتابعة مواجهة قوية للمارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على سيد البلد في المواجهة التي تجمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك من أحل الاستمرار في حصد النقاط للوصول لقمة الدوري العام المصري.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر زعيم الثغر بثنائية أمام الزمالك.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قد حذر لاعبيه من الاستهانة بالخصم "الاتحاد السكندري"، حيث يأمل في استمرار تحقيق الانتصارات.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد36 نقطة، حيث خاض 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً تلقت شباكه 17 هدفاً.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.