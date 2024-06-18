يورو 2024 : احصائيات وارقام مباراة فرنسا مع النمسا وفوز صعب للديوك

نجح منتخب فرنسا في تجاوز المفاجأت التي ترافق مباريات الجولة الاولى للمنتخبات الكبرى في البطولات العالمية عندما تمكن من اقتناص فوزا صعبا وغاليا على منافسه منتخب النمسا بهدف مقابل لاشىء سجله مدافع النمسا ماكسيمليان ويبر في مرماه بعد عرضية النجم الفرنسي كيليان مبابي .

المباراة شهدت اصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي بكسر في الانف قبل نهايتها بربع ساعة ولم يحدد الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي امكانية مشاركة مبابي من عدمه في المواجهة القادمة امام منتخب هولندا .

أرقام واحصائيات المباراة

منتخب فرنسا حققه فوزه السادس على التوالي في مباريات الاولى في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم / اليورو ) وهي السلسلة الاطول لاي منتخب أوربي في التاريخ .

الهزيمة امام فرنسا انهت سلسلة عدم الهزيمة في اخر سبع مباريات دولية لمنتخب النمسا حيث حقق ستة انتصارات و تعادل وايضا هي الهزيمة الثانية لمنتخب النمسا في اخر 17 مباراة دولية لعبها تحت قيادة المدير الفني الالماني رالف رانجنيك .

مباراة فرنسا مع النمسا شهدت انجاز تاريخي للمدير الفني ديديه ديشامب الذي حقق فوزه رقم 100 وهو على راس المنتخب الفرنسي حيث حقق 100 انتصار و 30 تعادل و 24 هزيمة وهو بذلك يكون قد حقق 59 انتصار اكثر من كل من ميشيل هيدالجو وريمون دومينيك اللذين حققا 41 انتصار خلال قيادتهما للمنتخب الفرنسي فيما ايضا يكون ديديه ديشامب هو المدرب الذي تحقق على يديه 22 % من انتصارات منتخب فرنسا عبر التاريخ حيث حقق 100 انتصار من اصل 459 انتصار حققهم منتخب فرنسا عبر تاريخه الطويل .

استمر العقم التهديفي لنجم فرنسا في بطولات اليورو حيث فشل في تسجيل اي هدف خلال مشاركته في مباريات اليورو الماضية و المباراة الاولى في هذه النسخة امام سلوفاكيا وسدد في مبارياته مع منتخب فرنسا في بطولات اليورو 18 تسديدة لم يسجل في ايا منها على العكس من سجله الرائع في كأس العالم 12 هدف من 39 تسديدة .

منتخب فرنسا هو الاكثر استفادة بين كل المنتخبات الاوربية من ظاهرة تسجيل لاعبي المنتخبات الاخرى في مرماهم في مبارياتهم امام منتخب فرنسا حيث سجل لاعبو المنتخبات المنافسة للمنتخب الفرنسي 10 اهداف في مرماهم ويأتي منتخب المانيا في المركز الثاني برصيد ستة اهداف .

اشرك المدير الفني ديديه ديشامب تشكيلة هي صاحبة اصغر معدل اعمار لمنتخب فرنسا في البطولات الاوربية بمتوسط 27 عاما 273 يوما منذ التشكيلة الفرنسية امام منتخب اسبانيا عام 2012 وكان متوسط اعمارها 27 عاما و 79 يوما .