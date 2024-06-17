عقوبات أمريكية على 9 أفراد وكيانات وسفينة بدعوى تسهيل شراء الأسحلة للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات، بدعوى تسهيلهم شراء أسلحة لـ جماعة الحوثيين، واعتبرت سفينة واحدة مملوكة لأحد هذه الكيانات "ممتلكات محظورة".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة، تستمر في عرقلة الملاحة.

وجددت التزام الولايات المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد العسكرية التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات.

إعلام عبرى .. الجيش الإسرائيلي يسيطر على 70% من مدينة رفح ويحدد نهاية العمليات العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين أن نحو 70% من مدينة رفح باتت تحت سيطرته العملياتية منذ بدء عملياته في المنطقة، وقدر الجيش الإسرائيلي نهاية العملية العسكرية بالمدينة في غضون أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه منذ بداية العملية حوالي 40 يوما وقبل ذلك تم القضاء على ما يقرب من 550 من مسلحي حماس، مؤكدا أنهم يخطون خطوات عملاقة في هزيمة لواء حماس.

وأفاد في بيان بأنه تم العثور على 25 نفقا طويلا تصل إلى الحدود المصرية وأنه يجري فحص مسارها لمعرفة ما إذا كان قد اخترق أراضي سيناء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وصواريخ "آر بي جي".

كما ذكر أنه عثر على مخارط لإنتاج المتفجرات والسترات الناسفة، بالإضافة إلى العثور على منازل مفخخة.

ووفق القناة "13" العبرية، أكد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المشاركون في تفاصيل القتال على "تقدم كبير" في هزيمة لواء رفح، زاعمين أن "كتائب حماس على وشك الانهيار".

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية مغادرة رفح والانتقال إلى تنفيذ مداهمات أو البقاء.

البنتاغون: رغم زيادة حدة المواجهات عند الحدود الشمالية لإسرائيل، القتال لا يزال قيد الاحتواء

صرح متحدث باسم البنتاغون اليوم، أن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع بقلق زيادة حدة المواجهات عند الحدود الشمالية لإسرائيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن القتال لا يزال قيد الاحتواء حتى الآن.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي، أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب وتواصل التنسيق مع الحلفاء في المنطقة لضمان استقرار الأوضاع وعدم تصعيدها إلى نزاع أوسع.

وأشار إلى أن البنتاغون على تواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين، ويؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، مشدداً على أهمية التهدئة وضبط النفس من جميع الأطراف للحيلولة دون تفاقم الوضع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود الشمالية لإسرائيل توتراً متزايداً، مع تصاعد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم الدعم لإسرائيل، والعمل مع الشركاء الدوليين للبحث عن حلول دبلوماسية تنهي التوترات وتعيد الهدوء إلى المنطقة.

وتجددت الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع، في حين يظل الوضع على الحدود الشمالية محط اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الأطراف المعنية في المنطقة وعلى الساحة الدولية.