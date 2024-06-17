طلبت نيابة القاهرة الجديدة تحريات الأجهزة الأمنية في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قرار جديد في حادث انقلاب أتوبيس بطريق التجمع الأول

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل عمارة بالتجمع

كما امرت نيابة القاهرة الجديدة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل عمارة في التجمع الأول بالقاهرة ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل عمارة سكنية بـ التجمع الأول بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بالقاهرة، إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 أدوار.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

كما تعرض 19 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.