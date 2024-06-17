مناقشة تدريب الجامعات الروسية للكوادر المصرية في الطاقة النووية

بحث الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدريب وتأهيل الكوادر والمتخصصين في مجال الطاقة النووية من قبل الجامعات والمراكز البحثية الروسية، والتي تشرف عليها مؤسسة "الروس آتوم".

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية والوفد المرافق لها.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية المصرية، من خلال التعاون مع البرامج المشتركة في مجال الطاقة النووية لإعدادهم، والاستفادة من خبراتهم في المشروع الإستراتيجي لمحطة الضبعة للطاقة النووية.

واستعرض وزير التعليم العالي عدد الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات جامعية في مجال الطاقة النووية من الجامعات الروسية والتي تشرف عليها مؤسسة "الروس آتوم".

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتميز بطابعها الإيجابي وتعاونها المثمر.

تأهيل كوادر متخصصة في الطاقة النووية

وناقش الاجتماع أهمية البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية في مجال الطاقة النووية.

كما ناقش الاجتماع مدى التعاون بين مؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، لتأهيل كوادر متخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال.

واستعرض اللقاء تجربة إنشاء فرع لجامعة "سانت بطرسبرج الروسية" بجمهورية مصر العربية وما تم الانتهاء منه، وكذا الخطة المستقبلية لهذا المشروع، والذي يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية.

وقدمت نائب المدير العام لمؤسسة "الروس آتوم" الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية الدعوة للوزير لحضور العيد الـسبعين على إنشاء أول مركز للطاقة النووية والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ يونيو الجاري.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عُقد بمدينة كازان الروسية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية في روسيا، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

