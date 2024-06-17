سعر الريال القطري مقابل الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحى

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 17-6-2024، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، والذي سجل في البنك الأهلي المصري سعر 12.09 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.19 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي.

13.06 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.09 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.12 جنيه للشراء.

13.11 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.19 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.18 جنيه للشراء.

13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني الأهلي

13.04 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو، في الوقت الذي تأرجح فيه اليورو قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر وسط اضطرابات سياسية في أوروبا، بينما يترقب المستثمرون دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يفكر المستثمرون في خطر حدوث أزمة ميزانية لليورو، حيث تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية.

فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية .

انخفاض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار

وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.07025 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة، كما سجلت العملة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل عند 0.88% الأسبوع الماضي.فيما قالت خمسة مصادر لرويترز إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية .