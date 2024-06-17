حار نهاراً معتدل ليلاً.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غداً

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد غداً نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.