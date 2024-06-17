الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حار نهاراً معتدل ليلاً.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة غداً

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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أمطار خفيفة .. الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الغد

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القاهرة 39 درجة.. الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام عيد الأضحى

ومن المتوقع أن يشهد غداً نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.

 

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