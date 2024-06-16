أمطار خفيفة .. الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الغد الإثنين، متوقعة انخفاضاً فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أيضًا أن يكون الطقس شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد في توقعاتها بأن يشهد غدًا نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وأوضحت الأرصاد بأن درجات الحرارة غدا الإثنين كالتالي: