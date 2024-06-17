الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان".. زيادة وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات

مكافحة وعلاج الإدمان
مكافحة وعلاج الإدمان

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان"، موضحا أن الصندوق يقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مختلفة، خاصة في فترة المناسبات والأعياد.

مبادرة “عيدك أحلى بدون دخان”

 

وأشار وهبة، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إلى أنه يتم استهداف الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية مرتبطة بأضرار التدخين والمواد المخدرة، مؤكدة أن مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" تستهدف تصحيح المفاهيم لدي الشباب ووعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.


وأوضح أن بعض المعتقدات الخاطئة بأن المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة، وبالتالي يتم رفع عيونهم على مدي خطورتها، موضحا أن لتواصل عن طريق الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو 16023، للحصول على كل الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة، منوها بأن من أهم المحاور التي يعمل عليها الصندوق هو المحور الوقائي، حيث أنه على مدار الفترة الماضية تم تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب فى المدارسة، خاصة الإعدادية والثانوية لبث فيديوهات توعوية لإبراز رحلة التعاطي والأضرار التي يتعرض لها المتعاطي لتلك المواد المخدرة.

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