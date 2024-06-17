أوفر دوس.. دفن جثة عامل لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة بالوراق

تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل خردة داخل منور عقار بمنطقة الوراق وبجواره "سرنجة"، حيث صرحت بدفن الجثة عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي ومعرفة أسباب وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنور عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل خردة، بجوارها "سرنجة" بها مواد مخدرة وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وجرعة مخدرات زائدة هى سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ربة منزل على يد مسجل خطر باستخدام سلاح ناري، بسبب خلافات بينهما في منطقة الشرابية، حيث أمرت بانتدب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين أن مسجل خطر يدعى حسام وشهرته عشة"، وأنه نشبت مشاجرة بين والدة المجني عليها وتدعى"بسنت محمد"، 19 عامًا، متزوجة ولديها طفلة وبين المتهم، قام على إثرها الأخير بإقتحام حجرة السيدة وأطلق رصاصة على ابنتها وبجوارها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرًا، وفر هاربًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لشخص مجهول الهوية مذبوحة وملفوفة داخل سجادة وبها آثار طعنات بالطريق العام بدائرة مركز شرطة البدرشين.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بالعثور على جثة لشخص ملفوفة داخل سجادة وسط الطريق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية مذبوحة وملفوفة داخل سجادة وبها آثار طعنات، تم نقلها لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت الأجهزة الأمنية بنشر مواصفات الجثة و فحص بلاغات التغيب للتوصل لهويتها ومن ثم البحث عن علاقات المجني عليه والوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة وضبط الجناة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.