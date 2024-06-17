بمساعدة أبنائها.. ربة منزل تضرم النيران في شقة زوجها لزواجه عليها بالوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على ربة منزل وأبناءها، لاتهامهم بإضرام النيران في شقة زوج المتهمة الأولي ووالد باقي المتهمين والتعدي عليه بالضرب لزواجه من سيدة أخرى، بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، وسؤال مالك الشقة مسن في العقد السادس من العمر، مصاب وزوجته بكدمات اتهم زوجته الأولى وأبنائه بالتعدي عليه وعلى زوجته الثانية وإضرام النيران بالشقة لزواجه من المصابة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قررت نيابة جنوب القاهرة، حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة البساتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة بطارية سيارة بأسلوب"الضغط على الكابود والفك" باستخدام "مفك".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه الكائن بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغا من 10 مواطنين أفادوا فيه بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل 3 أشخاص، وتحصلهم على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.