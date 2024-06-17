مواصلة التحقيقات في واقعة إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

تواصل النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها في واقعة إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من مدينة ٦ أكتوبر، حيث أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم في الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على التحفظ على السائق، وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمواد المخدرة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخرنجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على ربة منزل وأبناءها، لاتهامهم بإضرام النيران في شقة زوج المتهمة الأولي ووالد باقي المتهمين والتعدي عليه بالضرب لزواجه من سيدة أخرى بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية عندما تلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، وسؤال مالك الشقة مسن في العقد السادس من العمر، مصاب وزوجته بكدمات اتهما زوجته الأولى وأبنائه بالتعدي عليه وعلى زوجته الثانية وإضرام النيران بالشقة لزواجه من المصابة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما قررت نيابة جنوب القاهرة، حبس عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة البساتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، لاتهامه بسرقة بطارية سيارة بأسلوب"الضغط على الكابود والفك" باستخدام "مفك".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه الكائن بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.