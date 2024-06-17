بالصور.. في ثاني أيام عيد الأضحي لعبة التحطيب أشهر العاب أهالي أسوان

شهد مركز كوم أمبوا شمال محافظة اسوان توافد اهالي المنطقة الي ساحة الشيخ الادريسي، كموروث ثقافي، حيث هناك تقوم مجموعة بالتحطيب ومجموعة للحضره، وايضا العاب الأطفال القديمة مثل المراجيح، وايضا العاب الثلاث ورقات .

وفي سياق متصل تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مؤسسة مصر الخير لذبح 1000 عجل لحوم صدقات لأهالى غزة وذلك بمجازر مدينة أبو سمبل تحت إشراف الطب البيطرى ، وهو الذى يتوازى مع الإستعداد لذبح 1000 عجل أخر خلال أيام التشريق بما يسمى "صك غزة" ، مشيداً بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى المدير التنفيذى للمؤسسة لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة ، ودعم ومساعدة أهلنا بغزة ، وأيضاً لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وهو ما يساهم بدوره فى مساندة الجهود الحكومية ، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع ، ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان بأن الدكتور محمد رفاعى وافق على تخصيص 110 عجل بلدى واد مزارع المؤسسة بالوحات لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء من أهالى محافظة أسوان ، لافتاً إلى أنه يتم توزيع الكميات من صكوك لحوم الأضاحى الحية الطازجة على البسطاء بواسطة الجمعيات الخيرية الشريكة بالمدن والقرى تحت شعار " أضحيتك مع مصر الخير" .