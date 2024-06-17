مصرع مواطن غرقا أثناء استحمامه في بحيرة وادى الريان بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه غرقا أثناء استحمامه في بحيرة وادي الريان وتم نقل الجثة الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بغرق مواطن ببحيرة وادي الريان، أثناء تنزهه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق لقي صبى بالفيوم مصرعه،صعقًا بالكهرباء في أثناء شرب المياة من مبرد مياه "كولدير"، بمركز ومدينه سنورس بمحافظة الفيوم،تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيها بلاغ بإستقبال مستشفى سنورس المركزي، صبي جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز سنورس لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفل يدعى، عمر . م .ع .ر ، 11 عاما، مقيم بشارع أحمد شوقي فى مدينة سنورس بالفيوم، صعقه التيار الكهربائي خلال شرب الماء من مبرد "كولدير" بالطريق العام مما نتج عنه وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتضمن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت باستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته وتولت التحقيق.