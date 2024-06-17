نتنياهو يشكل مجلساً جديداً باسم "المطبخ الصغير"

قال إعلام إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيشكل مجلسًا جديدًا باسم "المطبخ الصغير"، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكان قد أعلن إعلام إسرائيلي، عن إبلاغ بنيامين نتنياهو الحكومة بحل مجلس الحرب، بعد طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الانضمام إلى المجلس، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وأعلن إيتمار بن غفير، الأسبوع الماضي، أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني جانتس، وجادي أيزنكوت.

وقال بن جفير في رسالة نشرت على منصة "إكس": "لقد قدمت طلباً لرئيس الوزراء.. للانضمام إلى مجلس الحرب".

طيران الاحتلال يطلق النار وسط رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وأكدت على أن القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وكانت وزارة الدفاع المدني بغزة، قد أفادت بأنها انتشلت جثمانين لشهيدين، وعددا من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان فجر اليوم.

مسئول أممي: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستعمل على إطلاق مفاوضات متكافئة مع إسرائيل

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الاثنين أن بلاده مقتنعة بأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ستساعد في إطلاق مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يخص فرض القيود على بيونج يانج في مجلس الأمن الدولي.. أوضح "نيبينزيا" - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن روسيا لن تسمح بإعادة آلية فرض القيود على بيونج يانج في مجلس الأمن الدولي، على غرار فريق خبراء لجنة العقوبات، مشيرا إلى أن روسيا منعت في 28 مارس الماضي، اعتماد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتمديد عمل لجنة مجلس الأمن رقم 1718 بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام واحد.

وأضاف "نيبينزيا" أنه إذا أراد الغرب استعادة ذات الآلية أو آلية مماثلة لتوبيخ بيونج يانج في المجلس، فلن تسمح بلاده بذلك. وخارج المجلس، فإن أي محاولات لاتباع هذا المسار محكوم عليها بالفشل.