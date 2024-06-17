المسلمون الروهينجا يخشون محاصرتهم في القتال غرب ميانمار

نقلت وكالة "رويترز"، خوف عشرات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة من أن يجدوا أنفسهم عالقين في القتال الدائر في غرب ميانمار مع قيام جماعة عرقية مسلحة قوية بمهاجمة مواقع المجلس العسكري في بلدة ساحلية على حدود البلاد مع بنجلادش.

تحذير من بقاء الروهينجا المسلمة في منازلهم

ومن جانبه قال جيش أراكان، الذي يقاتل من أجل الحكم الذاتي لمنطقة راخين في ميانمار، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن سكان بلدة مونجداو، التي تسكنها أغلبية من الروهينجا، يجب أن يغادروا بحلول الساعة التاسعة مساء قبل الهجوم المخطط له على المستوطنة.. بحسب رويترز.

ويعد هجوم جيش ميانمار على مونجداو هو الأحدث في هجوم المتمردين المستمر منذ أشهر ضد المجلس العسكري في ميانمار، الذي تولى السلطة في انقلاب فبراير 2021، ويجد نفسه الآن في وضع ضعيف بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال الجيش في بيان لهه:"سنهاجم المواقع المتبقية للمجلس العسكري"، وطلب من السكان الابتعاد عن المواقع العسكرية في مونجداو حفاظا على سلامتهم، ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمة للحصول على تعليق خاص بشأن هذا الأمر.

70 ألف مسلم محاصرون في مونجداو

وقال أونغ كياو مو، نائب وزير حقوق الإنسان في حكومة الظل الوطنية في ميانمار، برويترز:"إن حوالي 70 ألفاً من الروهينجا الموجودين حالياً في مونجداو محاصرون مع اقتراب القتال، فهم ليس لديهم مكان يهربون إليه".

وكان الآلاف من الروهينجا فروا باتجاه بنجلاديش المجاورة الشهر الماضي بحثًا عن الأمان من الصراع المتصاعد، على الرغم من أن الدولة المجاورة مترددة في قبول المزيد من اللاجئين.

واندلعت تحركاتهم بسبب معارك في بلدة بوثيداونج وما حولها، على بعد حوالي 25 كيلومترًا إلى الشرق من مونجداو، والتي سيطر عليها جيش أراكان بعد قتال عنيف اتُهمت خلاله الجماعة المتمردة باستهداف مجتمع الروهينجا.

ويواجه الروهينجا الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ عقود، ويعيش ما يقرب من مليون منهم في مخيمات للاجئين في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلاديش بعد فرارهم من حملة القمع التي قادها الجيش في راخين في عام 2017.