مبابي يقود تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة النمسا الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب مركور شبيل أرينا، حيث يحتضن صدام من العيار الثقيل يجمع بين منتخب فرنسا والنمسا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في «يورو 2024».

ويشارك منتخبان فرنسا والنمسا، في المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2024، برفقة كل من هولندا، وبولندا.



تشكيل منتخب فرنسا ضد النمسا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوليس كوندي، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في بطولة أمم أوروبا

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد النمسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وتنقل مباراة النمسا ضد فرنسا حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports HD 1 Max).



ويعتبر منتخب فرنسا من أقوى المرشحين للفوز باللقب الأوروبي، حيث يطمح النجم كيليان مبابي ورفاقه في تعويض إخفاقهم الأخير في التتويج بكأس العالم.