المغرب تقترب من استضافة معسكر العين الإماراتي للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن مكان إستضافة المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .



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وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فأن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي استقر على إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في المغرب.



وأشارت الصحفية إلى أنه من المقرر أن يخوض فريق العين مواجهة ودية أمام الرجاء المغربي على هامش معسكره التحضيري.



والجدير بالذكر أن العين توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما الفوز على نظيؤه يوكوهاما في النهائي.