الإثنين 17 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المغرب تقترب من استضافة معسكر العين الإماراتي للموسم الجديد

العين الإماراتي
العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن مكان إستضافة المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .
 

إقرأ أيضًا..

txt

عاصي الحلاني يستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب العين عليه

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فأن مجلس إدارة نادي  العين الإماراتي استقر على إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في المغرب.
 

وأشارت الصحفية إلى أنه من المقرر أن يخوض فريق العين مواجهة ودية أمام الرجاء المغربي على هامش معسكره التحضيري.
 

والجدير بالذكر أن العين توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما الفوز على نظيؤه يوكوهاما في النهائي.

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

«الوفد» تحاور نجوم رمضان

أهلاً‭ ‬رمضان

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها
الجريدة الورقية