عاصي الحلاني يستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب العين عليه

صدرت أحدث أغنيات النجم اللبناني عاصي الحلاني بعنوان "العين عليه" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية "ساوند كلاود" و "أنغامي".

جاءت أغنية "العين عليه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والموسيقى، وقام النص على أسلوب السهل الممتنع في ايصال الفكرة التي قامت على الحب والغزل بالشريكة.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "العين عليه" مع المخرجة رودينا حاطوم في عدة مواقع في مصر، ومنها منطقة الفيوم ومتحف المركبات الملكية في القاهرة حيث جلس عاصي الحلاني على كرسي الملك فاروق.

ويُعتبر عاصي الحلاني أول نجم عربي يجلس على هذا الكرسي الملكي الذي جلس عليه الملك فاروف عام ١٩٥١ من زواجه من الملكة ناريمان.

كما واستخدم الذكاء الإصطناعي في كليب أغنية "العين عليه" في أكثر من جزئية في الكليب، حيث استخدم في تطبيق AI حيث قام عاصي الحلاني عن طريق هذا التطبيق الى جلب البطلة من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي، كما واستخدم في الصحراء والأبنية في متحف المركبات الملكية.

أغنية "العين عليه" من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

طرح عاصي الحلاني في وقت سابق أغنية “ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب من إنتاج شركة روتانا، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والمنصات الغنائية الرقمية المختلفة.

وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.

والأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، وألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علي ركيا، وإخراج: عادل سرحان.

واحتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرًا بزواج ابنته ماريتا من مدير الإنتاج كميل أبي خليل بمنطقة البقاع في لبنان.

وتصدر عاصي الحلاني التريند على يوتيوب مؤخرًا بدولة لبنان بأغنية "عرس قلبي" التي كانت هديته لابنته الفنانة ماريتا بحفل زفافها.

وعاش الفنان عاصي الحلاني، لحظات خاصة من السعادة بزفاف ابنته ماريتا الحلاني وكميل أبوخليل في لبنان.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته

جاء الحفل بلقطات بين الفرحة والبكاء وإعداد أغنية من عاصي الحلاني خصيصًا لزواج ابنته ماريتا، إذْ أقيم الزفاف داخل أحد المزارع التي يمتكلها عاصي الحلاني.

وتأثر عاصي الحلاني بأجواء زفاف ابنته خصوصًا عند تسليمها إلى عريسها كميل أبو خليل، مع الأجواء الغنائية الخاصة التي قدمها لها احتفالًا بتلك المناسبة الخاصة التي ينتظرها كل أب لابنته.