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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأحد إلى الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس فى العيد..  كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024 بدءًا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، مؤكدة على انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خاصة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، موضحة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية نهارًا.

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طقس عيد الأضحى ودرجات الحرارة


وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال إجازة عيد الأضحى 2024، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، وليلًا يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدلًا على السواحل الشمالية، ويصاحب هذا الطقس نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال أيام عيد الأضحى 2024، وفق توقعات الهيئة:

 

درجات الحرارة اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى


- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى


- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى


- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى


- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

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