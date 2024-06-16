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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري آيس كوفي وتمتعي بمذاق لذيذ في عيد الأضحى

آيس كوفي
آيس كوفي

عندما يحين عيد الأضحى، تصبح الضيافة أمرًا لا بد منه، ولا يكتمل الاحتفال إلا بكوب من الآيس كوفي اللذيذ والمنعش، ويعتبر الآيس كوفي خيارًا مثاليًا لتقديمه للضيوف، فهو مزيج من عبق القهوة ونعومة الحليب مع انتعاش الثلج المجروش، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.


 

طريقة عمل آيس كوفي لضيافة عيد الأضحى

المقادير:

- 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

- 2 ملعقة كبيرة من السكر (يمكن تعديلها حسب الذوق)

- 1/4 كوب من الماء

- 1 كوب من الحليب

- ثلج مجروش

- شرائح شوكولاتة للتزيين (اختياري)


 

طريقة التحضير:

1. في وعاء صغير، ضعي القهوة المطحونة والسكر.

2. أضيفي الماء إلى الوعاء وقلبي المزيج جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

3. اسكبي القهوة في قالب للثلج وضعيه في الفريزر حتى تتجمد.

4. بعد أن تتجمد القهوة، ضعي مكعبات الثلج القهوة في خلاط.

5. أضيفي الحليب إلى الخلاط.

6. اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج كريمي.

7. ضعي ثلج مجروش في أكواب التقديم.

8. اسكبي الآيس كوفي فوق الثلج.

9. زيّني الوجه بشرائح الشوكولاتة إذا رغبت.

10. قدّمي الآيس كوفي مباشرة واستمتعي بالمذاق اللذيذ.

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