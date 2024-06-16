«القاهرة» أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة Best Trade Finance provider

حصد بنك القاهرة جائزة «أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفى لعام 2024» Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023 وهى الجائزة المرموقة التى تمنحها Global Finance الرائدة وفقاً لمعايير انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم، بالإضافة إلى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد سواء وصولاً لتسمية البنك الأفضل فى هذا المجال.

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الجائزة تعكس التزام البنك بالتميز والابتكار فى تقديم الخدمات المالية لعملائه ودعمهم فى تحقيق أهدافهم فى إطار جهود البنك ودوره الفعال فى مجال تعزيز عمليات التجارة من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التى يشهدها القطاع المصرفى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

أعرب بهاء الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، عن سعادته بفوز البنك بتلك الجائزة والتى تعزز مكانة البنك الرائدة كأحد اللاعبين الرئيسيين فى قطاع التمويل التجارى فى مصر، كما تعكس حجم عمليات تمويل التجارة التى قدمها البنك خلال العام، ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العملاء والابتكار التكنولوجى.

قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية: «يعمل بنك القاهرة دوماً على تقديم الحلول المتنوعة ودعم الشركات وتوسيع نطاق البيع لمختلف المنتجات المصرفية المتكاملة المقدمة لعملاء البنك من الشركات»، مشيراً إلى أن البنك يلتزم بضمان سلاسة العمليات التجارية لعملائه وخلق الحلول وتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات مالية متفوقة ومبتكرة فى مجال التجارة الدولية.