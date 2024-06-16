الأحد 16 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. مصر والأردن تنفذان 3 عمليات إنزال جوية للمساعدات على غزة

إنزال جوي للمساعدات
إنزال جوي للمساعدات على غزة

أعلنت قناة “سكاي نيوز” عربية في نبأ عاجل لها عن تنفيذ القوات المسلحة الأردنية 3 عمليات إنزال جوية جديدة للمساعدات على جنوبي قطاع غزة بمشاركة مصر.

يواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ254 مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

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254 يومًا من العدوان.. 37337 شهيدًا فلسطينيًّا و85299 مصابًا في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيدا، و102 إصابة.

واوضحت الوزارة أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و337 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و85 ألفا و299 مصابا.

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