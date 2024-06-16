القومي للجينات ينظم دورة تدريبية عن نظام إدارة الجودة

نظم البنك القومي للجينات الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان “نظام إدارة الجودة لبنك الجينات”.

وأقيمت هذه الدورة بناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نيفين عبد الفتاح حسن مدير البنك القومي للجينات أنه عقد فريق crop trust دورة تدريبية إقليمية حول "نظام إدارة الجودة لبنك الجينات" في القاهرة. وقد جمع هذا الحدث ممثلي بنوك الجينات من عدة دول وهي مصر ولبنان واليمن وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة القيمة وتبادلها مع شركاء BOLD الآخرين.

وعلى مدار عدة أيام، عمل المشاركون على تعزيز إدارة بنك الجينات وتعزيز عمليات بنك الجينات المختلفة) ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين مدير البنك ان من المهام الرئيسية للبنك هو المسؤل عن الحفاظ علي الموارد الوراثية والجينية للنباتات المصرية للحفاظ علي الجودة العالية التي تتمتع بها النباتات المنزرعة في البيئة المصرية وان بنك الجينات بجانب انه يقوم بحفظ النباتات سواء كانت بذور أو حمض نووي أو أنسجة أنه من مهام البنك أيضا تقييم عدد من المحاصيل الاستراتيجية تحت ظروف درجات حرارة عالية والجفاف والملوحة.