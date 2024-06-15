استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة لإجازة عيد الأضحى

استعدت مستشفيات جامعة القاهرة لرفع حالة الطوارئ في إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ينطلق يوم غد الأحد 16 يونيو 2024.

وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس جامعة القاهرة باستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.



وأرسل رئيس جامعة القاهرة توجيهاته إلى الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، والدكتور محمد سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور شريف منسي مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على استمرار عمل مستشفيات الجامعة بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومستشفى الطلبة بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة