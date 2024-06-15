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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيطاليا تبدأ رحلة الدفاع عن لقب اليورو بالانتصار على ألبانيا

إيطاليا تهزم ألبانيا
إيطاليا تهزم ألبانيا

فاز منتخب إيطاليا حامل اللقب، على ألبانيا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت  في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

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إيطاليا تتفوق على ألبانيا في الشوط الأول بعد العودة بالنتيجة

أحرز نديم بايرامي لاعب منتخب ألبانيا الهدف الأول بعد مرور 23 ثانية فقط، من تسديدة قوية سكنت الشباك بعدما استغل تمريرة خاطئة من لاعب إيطاليا، ليدخل تاريخ البطولة الأوروبية بأسرع هدف في تاريخها.

قبل أن يرد منتخب إيطاليا في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية، ضربها باستوني رأسية رائعة سكنت الشباك، ثم سجل نيكولاس باريلا هدف التقدم للأزوري بعد تسديدة قوية أمام منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد في شباك ألبانيا، ليحصد المنتخب الإيطالي الثلاث نقاط في بداية مشواره، فيما يظل منتخب ألبانيا دون نقاط مثل كرواتيا التي سقطت أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة.

بتلك النتيجة حصد منتخب إيطاليا أول ثلاث نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف إسبانيا المتصدر بفارق الأهداف.

ويقع منتخب إيطاليا في مجموعة نارية وهي المجموعة الثانية والتي تضم إسبانيا وكرواتيا، وألبانيا، ويتصدر اللاروخا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كرواتيا بثلاث أهداف نظيفة.

منتخب إيطاليا هو حامل اللقب بعد تحقيقه البطولة في النسخة الماضية على حساب إنجلترا بعد التفوق عليه في ركلات الترجيح.

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إيطاليا تبدأ رحلة الدفاع عن لقب اليورو بالانتصار على ألبانيا

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