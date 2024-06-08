أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

جاء سعر سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه نحو 47.70 للشراء، و47.80 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار فى المصرف المتحد مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و 47.58 جنيه للبيع.