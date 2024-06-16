قنا| مصر الخير تُوزع لحوم 131 أضحية للأسر الأولي بالرعاية

شهد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عملية ذبح العجول والأضاحي بالمجزر الالى بمشروعات الامن الغذائى بالمعنا، والمقدمة من مؤسسة مصر الخير، فمن المخطط له ذبح 131 رأس ماشية من عجول الأضاحي ، وتوزيع لحومها على المستحقين.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الامن الغذائى بالمعنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

متابعة المحافظ

و قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى للمحافظة، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجان متخصصة بالتضامن الاجتماعى، بهدف الوصول إلى جميع الحالات والمناطق المستهدفة داخل المحافظة هذا بالإضافة لعمال النظافة علي مستوى مراكز المحافظة.

وبيّن خالد عمران المدير التنفيذى بمؤسسة مصر الخير بمحافظات الاقصر وقنا والبحر الأحمر، أن عدد 131 من رؤوس الماشية سيتم توزيعها على جميع مدن ومراكز المحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا ليتم الذبح داخل المجازر الحكومية وتحت الاشراف الطبى، ويستمر الذبح حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى إنه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال الجمعيات الاهلية الشريكة ، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

مجازر مجانية

وكان عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أكد في بيان سابق له، أنه سيتم تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وسيشرف عليها أطباء مديرية الطب البيطري، لتوقيع الكشف الطبي قبل وبعد الذبح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.