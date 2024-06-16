هواوي تتفوق على آبل في سوق الهواتف الذكية المتطورة

بدأ الغبار يستقر في مهرجان التسوق الضخم 618 في الصين، وبات هناك اتجاه جديد واضح: صانعي الهواتف الذكية المحليين يأخذون زمام المبادرة في السوق الراقية.

وفقًا لتصنيف "Smartphone Racing Ranking" الخاص بـ JD.com، فإن سبعة من أصل عشرة موديلات الأكثر مبيعًا بسعر يزيد عن 6000 يوان (حوالي 828 دولارًا أمريكيًا) خلال 618 كانت من الشركات المصنعة الصينية، مع تفوق شركة Huawei على معظم الإدخالات.

سلسلة هواوي بورا 70

تهيمن العلامات التجارية المحلية: تتفوق شركة Huawei على شركة Apple في مبيعات الهواتف الذكية المتطورة

ويمثل هذا تحولًا كبيرًا للسوق الصينية، التي شهدت تقليديًا تمسك شركة Apple بقوة في القطاع المتميز. في حين أن شركة Apple لا تزال تؤمن ثلاثة مراكز في المراكز العشرة الأولى مع iPhone 15 Pro Max وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Plus، فقد سرقت Huawei العرض بخمسة إدخالات: سلسلة Pura 70 (بما في ذلك المتغيرات Pro وPro+ وUltra) و ميت 60 برو. تمكنت Vivo أيضًا من الحصول على موقعين مع هاتفها القابل للطي X Fold 3 وX100 Ultra.



تمتد هيمنة هواوي إلى ما هو أبعد من مجرد عدد الطرازات. يقال إن هاتف Mate60 Pro الرائد، الذي تم إطلاقه في أغسطس الماضي، حافظ على قيمة إعادة البيع بشكل جيد بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من السعر المبدئي البالغ 6499 يوانًا (896 دولارًا) من خلال برنامج بايونير، لم يشهد الهاتف سوى انخفاض طفيف في السعر على منصات التجارة الإلكترونية، مما يدل على ثقة المستهلك القوية في عروض هواوي المتطورة.

ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه إلى عدة عوامل. أولاً، قطعت الشركات المصنعة المحلية مثل هواوي خطوات كبيرة في مجال الابتكار، حيث قدمت هواتف مليئة بالميزات التي تنافس شركة أبل أو حتى تتفوق عليها في جوانب معينة.

ثانيًا، جعلت استراتيجيات التسعير القوية، خاصة خلال فترات المبيعات مثل 618، هذه الأجهزة المتطورة في متناول المستهلكين المحليين. وأخيرا، مع التوترات السياسية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، قد يقوم بعض المستهلكين بتحويل تفضيلاتهم نحو العلامات التجارية المحلية.

ومع ذلك، فإن شركة أبل ليست خارج السباق تماما. وقد ساعدهم قرارهم بخفض الأسعار، حيث يبدأ سعر iPhone 15 من 4599 يوانًا (634 دولارًا)، في الحفاظ على وجودهم في قطاع الأجهزة الراقية.

مع قيادة شركة Huawei وإظهار العلامات التجارية الأخرى مثل Vivo إمكانات قوية، أصبح لدى المستهلكين الآن مجموعة واسعة من الخيارات الجذابة للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية فائقة التطور. ولا يشكل هذا ضغطًا على شركة Apple لتظل قادرة على المنافسة فحسب، بل يشير أيضًا إلى نقطة تحول محتملة في المشهد العالمي للهواتف الذكية.