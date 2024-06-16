آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى (شاهد)

أدى أكثر من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد لحظة تأدية الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى بباحات المسجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

بأول أيام عيد الأضحى.. جيش الاحتلال يرفض الهدنة ويؤكد مواصلة القتال بغزة





وفي سياق متصل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد وقفًا للقتال في جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن القتال في رفح مستمر.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه "لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".

هدنة مؤقتة في غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، عن وقف مؤقت و"تكتيكي" للعمليات العسكرية جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السابعة مساء (19:00) سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي وذلك لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم شالوم إلى شارع صلاح الدين وشماله".