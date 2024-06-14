صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

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وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم منذ صباح اليوم لأداء الصلاة.

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحم عدد من المستعمرين الصهيونيين، المسجد الأقصى صباح الأربعاء وأدوا طقوساً تلمودية داخله تزامناً مع ما يسمى عيد "الأسابيع العبري" اليهودي.

وأدت مجموعات اخرى من المستعمرين صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل.

وقدرت مصادر محلية أعداد المستعمرين المقتحمين للأقصى وحائط البراق بمئات المستعمرين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباحا لتأمين عبور المستعمرين الى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عدوانها لوحشي برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.