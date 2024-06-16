الأهلي راحة سلبية اليوم من التدريبات بفرمان مارسيل كولر

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، في الجولة القادمة للأحمر، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي انتصارا مهما على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمقامة على أرضية ستاد برج العرب.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.