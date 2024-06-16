غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز والأسواق

قام المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية أعمال المخابز البلدية و الأسواق و جميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أجازة العيد

كما تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) ، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز

تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير الخبز البلدى المدعم للمواطنين خلال أجازة العيد، حيث تتابع الأجهزة الرقابية بالمديرية وقياداتها موقف المخابز البلدية بشكل مستمر.

واضاف المهندس القلش و تنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز و الأسواق لمتابعة انتاج الخبز المدعم بالأوزان و المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ،كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية و اللحوم و الدواجن و الخضر و الفواكه بالأسواق معلن عن اسعارها و مدد صلاحيتها ،و مازالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج و توافر السلع بالأسواق

كشف المهند س محمود القلش أن المتابعة تجري من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية «إدارة تموين المنتزه- إدارة تموين شرق- إدارة تموين وسط- إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي- إدارة تموين العامرية- إدارة تموين برج العرب»، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.