الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز والأسواق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام  المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية أعمال المخابز البلدية و الأسواق و جميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أجازة العيد 

كما تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) ، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة و كذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز 

تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير الخبز البلدى المدعم للمواطنين خلال أجازة العيد، حيث تتابع الأجهزة الرقابية بالمديرية وقياداتها موقف المخابز البلدية بشكل مستمر.

واضاف المهندس القلش  و تنتشر فرق الأجهزة الرقابية للمديرية بين المواطنين فى المخابز و الأسواق لمتابعة انتاج الخبز المدعم بالأوزان و المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ،كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية و اللحوم و الدواجن و الخضر و الفواكه بالأسواق معلن عن اسعارها و مدد صلاحيتها  ،و مازالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج و توافر السلع بالأسواق 

كشف المهند س محمود  القلش  أن المتابعة تجري من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية «إدارة تموين المنتزه- إدارة تموين شرق- إدارة تموين وسط- إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي- إدارة تموين العامرية- إدارة تموين برج العرب»، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

 

الجريدة الورقية