الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بأول أيام عيد الأضحى.. جيش الاحتلال يرفض الهدنة ويؤكد مواصلة القتال بغزة

الاحتلال
الاحتلال

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد وقفًا للقتال في جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن القتال في رفح مستمر.

txt

مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال واشتباكات مع الشرطة (فيديو)

txt

قصف الاحتلال يشعل حريقا ضخما في بلدة شبعا جنوب لبنان (فيديو)

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه "لا يوجد تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الطريق الذي تمر من خلاله البضائع سيكون مفتوحًا خلال ساعات النهار بتعاون مع منظمات دولية لتمرير المساعدات الإنسانية فقط".

هدنة مؤقتة في غزة
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، عن وقف مؤقت و"تكتيكي" للعمليات العسكرية جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "اعتبارًا من يوم أمس وبشكل يومي بين الساعات الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السابعة مساء (19:00) سيتم تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي وذلك لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم شالوم إلى شارع صلاح الدين وشماله".

الجريدة الورقية