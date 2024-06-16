مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال واشتباكات مع الشرطة (فيديو)

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب اعتراضا على حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بعودة الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة "العربية" السبت، الآلاف من الإسرائيليين، يحملون لافتات تطالب نتنياهو بالرحيل، وتناشد بإبرام صفقة لإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى.

ونشبت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، واعتقل الأمن 5 محتجين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب.

نتنياهو وقرار واضح بشأن الحرب

أفادت ‏الإذاعة الإسرائيلية، بأن على حكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع حزب الله اللبناني في الشمال.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن آفي أشكنازي، المعلقة العسكرية لصحيفة معاريف، بشأن إمكان الدخول في حرب بالشمال الإسرائيلي، أنه على الحكومة الإسرائيلية ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن ما إذا كانت تقاتل حزب الله وإلى أي عمق تقاتل الحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح أشكنازي أن هناك طرقًا عدة للتعامل مع حزب الله اللبناني واستهدافه، داعيًا إلى تعطيل قوته العسكرية فعليًا، بدعوى أنه حتى الآن لم يتم تعطيل تلك القوة بعد.