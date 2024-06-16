توزيع ملابس بالمجان في مدينة دهب بجنوب سيناء احتفالا بعيد الأضحي

افتتح اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، معرضًا للملابس ينظمه مجلس المدينة بالتنسيق مع المجتمع المدني تحت شعار "ملابسك تسعدهم"، لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بالمجان، لإدخال الفرحة والبهجة عليهم في عيد الأضحى المبارك وكافة المناسبات.

وقال رئيس المدينة، إن المعرض يضم قطع ملابس جديدة والبعض الآخر مستعمل، لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، لافتًا إلى أن هذه المعارض تسهم بدرجة كبيرة في تنمية مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

أشاد رئيس المدينة، بالمعروضات والقائمين على تنظيم المعرض، معربًا عن خالص تقديره للجهود المبذولة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأولى بالرعاية مع قدوم العيد، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأثنى على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمدينة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أن المعرض يتضمن أكثر 1000 قطعة ملابس بالمجان تتناسب مع كافة الأعمار، ويجري توصيل الملابس إلى عدد كبير من الأسر لمنازلهم، مؤكدًا أن المعرض مستمر على مدار العام لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مواطني المدينة.